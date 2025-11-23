FGE obtiene sentencia de 37 años de prisión para responsable de homicidio calificado y en grado de tentativa: FGE

– Por hechos ocurridos en Ocozocoautla, en agosto de 2023

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Luis “N” como responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el primero de ellos cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Robertoni “N”, mientras que el segundo ilícito fue en perjuicio de José “N”, Óscar “N” y Yuliana “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla, el 7 de agosto de 2023.

Por estos delitos, el Juez de Enjuiciamiento dictó una condena de 37 años y 6 meses de prisión, y en cuanto a la reparación de los daños condenó al sentenciado a su pago, lo cual deberá hacerse valer por la vía incidental ante el Juez de Ejecución de Sanciones.

Así también, se le suspendieron sus derechos civiles y políticos durante dure la pena y no se le concedió al sentenciado ningún beneficio de sustitución de la pena o condena condicional.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.