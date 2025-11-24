lunes, noviembre 24, 2025
Cierran la Plaza de la Tecnología en Demanda de Seguridad

Tapachula 24 de noviembre de 2025._ Propietarios y trabajadores de la Plaza de la Tecnología ubicada en el centro histórico de Tapachula suspenden actividades y mantienen cerrada la plaza en demanda de seguridad desde las primeras horas de este lunes.
Denuncian robos dentro de los establecimientos dedicados a la venta de aparatos eléctricos, reparaciones, accesorios y venta de telefonía.
Exigen la presencia de las autoridades en materia de seguridad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

