Tapachula FC suma su sexto triunfo consecutivo ante Procamp en la TDP

El equipo de la Perla del Soconusco recibió este domingo 23 de noviembre al conjunto de Procamp en el Estadio Olímpico de Tapachula, en actividad correspondiente a la Jornada 13 de la Liga TDP. Los dirigidos por el cuerpo técnico tapachulteco arribaban con una racha de cinco triunfos consecutivos y con el firme objetivo de mantener el paso perfecto ante un rival de alta competitividad como lo es el representativo de Arriaga.

Previo al encuentro, Tapachula FC se vio obligado a modificar su once inicial debido a ausencias sensibles como la del capitán Adam Gómez y la del medio ofensivo “Puma” de la Cruz, ambos con molestias físicas que les impidieron participar en este compromiso.

A pesar de ello, Tapachula inició con dominio territorial y las primeras aproximaciones de peligro gracias a “Juanpi” Rodríguez y Uriel Lara. No obstante, Procamp respondió con intensidad, compitiendo de tú a tú y generando peligro por los costados mediante las incorporaciones de Luis Rivera, convirtiendo el duelo en un choque estratégico y lleno de disputas en mediocampo.

El encuentro se mantuvo parejo hasta que, a diez minutos del final, un despeje de la zaga visitante quedó a modo para Juanpi Rodríguez, quien conectó una volea impecable que venció al guardameta Jafet Martínez, abriendo el marcador y desatando la euforia en las gradas.

Con Procamp volcado al ataque en los minutos añadidos, Tapachula aprovechó los espacios y, al minuto 94, Brihan Gerardo desbordó por la banda izquierda para asistir al escuintleco Antony López, quien definió con tranquilidad y selló el triunfo por 2–0.

Con esta victoria, Tapachula FC alcanza seis triunfos consecutivos y suma 26 unidades dentro del Grupo 2 de la Liga TDP, consolidándose como uno de los equipos más enrachados del certamen.

El próximo compromiso será el domingo 30 de noviembre, nuevamente en casa, cuando Tapachula reciba a Felinos 48 a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico.

