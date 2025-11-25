martes, noviembre 25, 2025
Habitantes de Unión Miramar Piden Rehabilitación de Pozo Profundo

• Aseguran que se podrían quedar sin el suministro de agua.

Tapachula Chiapas 25 de noviembre 2025.- Habitantes del Ejido Unión Miramar solicitan a las autoridades locales, la rehabilitación del pozo profundo que abastece de agua para el consumo diario a la comunidad, ya que presenta afectaciones tras 25 años continuos de servicio.

Denunciaron que llevan ocho días de desabasto del vital líquido y advierte que el sistema actual está al borde del colapso. Y es que el poso profundo en mención, también alimenta de agua a un tanque elevado de 65 mil litros.

Abisai Méndez López, presidente del Comité de Agua, explicó que el recurso ya es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

