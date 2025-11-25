Urgen liberar accesos en mercados de Tapachula.

Tapachula, Chiapas, 24 de noviembre de 2025. — Representante de los mercados Sebastian Escobar y San Juan demandaron a las autoridades municipales un reordenamiento integral que permita recuperar accesos, mejorar la seguridad y garantizar condiciones adecuadas tanto para compradores como para comerciantes.

Aseguran que el ambulantaje ha crecido descontroladamente y hoy dificulta la movilidad en las principales arterias de estos centros de abasto.

Elmer Argueta Gutiérrez, representante del Mercado SebastiánEscobar, advirtió que la presencia de vendedores irregulares ha reducido los espacios de estacionamiento, alejando a los clientes y afectando directamente las ventas.