Productores del Soconusco denuncian crisis en el campo y falta de apoyo gubernamental

Soconusco, Chiapas 25 de noviembre 2025.- Productores agrícolas de la región expresaron su preocupación ante la grave crisis que atraviesa el sector, señalando que las condiciones no han mejorado durante el actual sexenio.

Jorge Arroyo Ruiz, productor local y representante en la zona, afirmó que los agricultores de maíz y soya enfrentan una situación cada vez más crítica debido a la falta de políticas públicas que impulsen la producción.

Arroyo Ruiz explicó que las manifestaciones y bloqueos carreteros realizados por campesinos en distintos puntos del país responden al abandono institucional:

El gobierno nos prometió justicia y mayores apoyos, pero en lugar de fortalecer al campo, retiraron los programas que nos ayudaban a seguir produciendo, señaló.