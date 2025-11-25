martes, noviembre 25, 2025
spot_img
InicioAl InstanteProductores del Soconusco denuncian crisis en el campo y falta de apoyo...
Al Instante

Productores del Soconusco denuncian crisis en el campo y falta de apoyo gubernamental

0
11

Soconusco, Chiapas 25 de noviembre 2025.- Productores agrícolas de la región expresaron su preocupación ante la grave crisis que atraviesa el sector, señalando que las condiciones no han mejorado durante el actual sexenio.
Jorge Arroyo Ruiz, productor local y representante en la zona, afirmó que los agricultores de maíz y soya enfrentan una situación cada vez más crítica debido a la falta de políticas públicas que impulsen la producción.

Arroyo Ruiz explicó que las manifestaciones y bloqueos carreteros realizados por campesinos en distintos puntos del país responden al abandono institucional:
El gobierno nos prometió justicia y mayores apoyos, pero en lugar de fortalecer al campo, retiraron los programas que nos ayudaban a seguir produciendo, señaló.

Productores del Soconusco denuncian crisis en el campo y falta de apoyo gubernamental
Artículo anterior
El Ayuntamiento de Tapachula, que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Artículo siguiente
Urgen liberar accesos en mercados de Tapachula.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez entrega obras en el Cobach 236 y reafirma su compromiso con la educación

Al Instante staff - 0
• En este plantel de Tuxtla Gutiérrez se realizó una inversión de 2.2 MDP, en beneficio de 596 estudiantes  El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró aulas...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén acerca la justicia a Copainalá y San Fernando

Al Instante staff - 0
- Poder Judicial fortalece espacios comunitarios de encuentro y corresponsabilidad ciudadana. Habitantes y representantes de la sociedad civil de los municipios de Copainalá y San...
Leer más

Habitantes de Unión Miramar Piden Rehabilitación de Pozo Profundo

Al Instante staff - 0
• Aseguran que se podrían quedar sin el suministro de agua. Tapachula Chiapas 25 de noviembre 2025.- Habitantes del Ejido Unión Miramar solicitan a las...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV