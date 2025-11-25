El Ayuntamiento de Tapachula, que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con lo que refrendó su compromiso institucional para prevenir y erradicar la violencia de género.



Al encabezar la formación del Moño Naranja, la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León, en representación del presidente municipal, destacó que la formación del lazo no sólo es un emblema gráfico sino que simboliza el trabajo coordinado para fortalecer los mecanismos de apoyo, promover la denuncia y consolidar una cultura de respeto y protección de los derechos de las mujeres y niñas, en el conocido también como Día Naranja.