Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

– Por hechos ocurridos el 24 de septiembre del presente año

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Guardia Estatal Preventiva y Policía Municipal, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de José “N”, como presunto responsable de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 24 de septiembre del presente año, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.