miércoles, noviembre 26, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE
Al InstanteRojas

Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

0
16

– Por hechos ocurridos el 24 de septiembre del presente año

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Guardia Estatal Preventiva y Policía Municipal, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de José “N”, como presunto responsable de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 24 de septiembre del presente año, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Sindicato Exige Respeto al Contrato y Retiro de Funcionarios de la Exadministración
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Sindicato Exige Respeto al Contrato y Retiro de Funcionarios de la Exadministración

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 26 de noviembre 2025.- El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) atraviesa una nueva tensión laboral luego de que...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum presenta «COATLICUE», la Supercomputadora del Pueblo de México y la más poderosa de América Latina

Al Instante staff - 0
Comunicado 522/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA “COATLICUE”, LA SUPERCOMPUTADORA DEL PUEBLO DE MÉXICO Y LA MÁS PODEROSA DE AMÉRICA LATINA * Tendrá una inversión de 6...
Leer más

Secretaría de Seguridad del Pueblo, acción inmediata para proteger a las familias

Al Instante staff - 0
Frontera Comalapa, Chiapas; 26 de noviembre de 2025.- Tras los disparos registrados durante la madrugada del 25 de noviembre contra la Base KANAN 02...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV