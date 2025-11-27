Clausura PROFEPA Basurero Ilegal Generado por Víctor Saldaña

• El edil emanado de las filas del PVEM sigue sin transparentar los recursos aplicados en el basurero ilegal.

Cacahoatán, Chiapas 27 de Noviembre del 2025.- Este jueves fue clausurado el basurero ilegal ubicado en la comunidad La Soledad en el municipio de Cacahoatán, por parte de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Como se recordará el Ayuntamiento que aun preside el edil emanado de las filas del PVEM, Víctor Pérez Saldaña ha sido denunciado por generar un daño irreversible al medio ambiente. Además de que existe la sospecha de presuntos actos de corrupción en la renta de dicho predio a donde se depositan los desechos sin ningún control sanitario.



Según los empleados de la dependencia federal de protección al medio ambiente, encontraron graves irregularidades, como la infiltración de lixiviados al suelo, ausencia de estudios técnicos obligados, falta de monitoreo ambiental (lixiviados, biogás y acuíferos), así como el incumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2023.

Derivado de esa situación, se impuso la clausura “temporal-total” del sitio y se ordenaron las medidas de urgente aplicación para proteger el medio ambiente y evitar riesgos al río Cahoacán.

Además, el Ayuntamiento de Cacahoatán deberá presentar un Plan de Clausura y cumplir diversas medidas correctivas.

Lamentablemente el aun edil, Víctor Pérez Saldaña continua sin aclarar y transparentar los recursos que se han aplicado en dicho basurero ilegal, que ha provocado una severa contaminación en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.