Dicta Poder Judicial 24 años de cárcel a responsable del delito de Violación Equiparada y Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Equiparada y Agravada, cometido en contra de dos mujeres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez desahogadas las pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo que el juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Samuel “N” una pena de 24 años de prisión.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.