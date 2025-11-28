viernes, noviembre 28, 2025
spot_img
InicioAl InstanteDicta Poder Judicial 24 años de cárcel a responsable del delito de...
Al InstanteRojas

Dicta Poder Judicial 24 años de cárcel a responsable del delito de Violación Equiparada y Agravada

0
23

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Equiparada y Agravada, cometido en contra de dos mujeres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez desahogadas las pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo que el juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Samuel “N” una pena de 24 años de prisión.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.

Dicta Poder Judicial 24 años de cárcel a responsable del delito de Violación Equiparada y Agravada
Artículo anterior
Continúan Bloqueos de Transportistas Tras Fracasar la Mesa de Diálogo con la SEGOB
Artículo siguiente
Poder Judicial del Estado dicta dos sentencias por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a presunto pederasta de Tuxtla: FGE

Al Instante staff - 0
• Por hechos ocurridos el pasado en enero de 2021 en la colonia Bienestar Social Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del...
Leer más

Premio Nacional de Deportes 2025. Palacio Nacional

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de Premio Nacional de Deportes 2025, encabezado por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,...
Leer más

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Al Instante staff - 0
Comunicado 526/2025 PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA: SE REALIZARÁN 16 FERIAS DEL BIENESTAR Y SE VISITARÁN CASA POR CASA A UN MILLÓN...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV