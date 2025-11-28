Poder Judicial del Estado dicta dos sentencias por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó dos sentencias condenatorias por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, cometido en agravio de dos personas con identidades reservadas, en hechos y lugares distintos.

En la primera resolución, tras los hechos ocurridos en el municipio de Pichucalco, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a José “N” y Luz “N” una pena de 22 años, dos meses y 20 días de prisión a cada uno y al pago de la reparación del daño, por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, en agravio de una mujer con identidad reservada.

En una segunda sentencia, por el delito de Homicidio Calificado en el municipio de Huehuetán, donde un hombre perdiera la vida, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Huixtla impuso a Cresencio “N” una pena de 18 años y nueve meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Estas determinaciones se dictaron una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la y los hoy sentenciados.

Con estas sentencias, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, evidencia su compromiso con una justicia más humana, en la que el actuar de las personas juzgadoras brinde certeza de que no habrá impunidad en los delitos que vulneren el tejido social.