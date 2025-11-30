lunes, diciembre 1, 2025
Yamil Melgar impulsa obras con orden y planeación

Tapachula, Chiapas | 30 de noviembre de 2025

Derivado de la reunión de trabajo y del recorrido realizado por la 17 Poniente, junto al gobernador del estado, Eduardo Ramírez, y la secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, Anakaren Gómez Zuart, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que se avanza en la planificación de obras con orden, planeación y visión de futuro, tal como lo ha instruido el mandatario estatal.

Como parte de este seguimiento, se sostuvo una reunión con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar continuidad a las acciones de mejora en la infraestructura eléctrica subterránea, de cara a las próximas obras que se gestionan ante el Gobierno del Estado, con el objetivo de garantizar proyectos bien planeados, duraderos y de gran calidad para la ciudad.


Yamil Melgar destacó que este trabajo coordinado permitirá transformar de manera ordenada las vialidades y los servicios de Tapachula, priorizando la seguridad, la eficiencia y el bienestar de las y los ciudadanos.

En Tapachula, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de trabajar de la mano con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, avanzando con voluntad para transformar nuestro querido municipio.

