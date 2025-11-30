lunes, diciembre 1, 2025
La Fiscalía General del Estado, Informa:

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la localidad Nuevo México del municipio de Villaflores, donde se reportan dos vehículos incendiados por civiles. Un grupo especial se encuentra en dicha localidad y tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia.

De acuerdo a las primeras investigaciones que se realizan en campo, no hubo enfrentamiento ni otros daños, además de la quema de vehículos.

Cabe mencionar que elementos de la Fiscalía General del Estado, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo llevan a cabo un operativo coordinado para dar con los presuntos responsables, además de garantizar la seguridad en la zona.

La FGE garantiza que no habrá impunidad en éste, ni en ningún otro acto delictivo que se cometa en el estado.

La Fiscalía General del Estado
