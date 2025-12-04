Todo Listo para la 2ª Carrera con Causa de 5 km en Tapachula; Esperan Superar Récord de Participantes

• El evento deportivo se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre; ya hay 190 participantes inscritos.

Tapachula, Chiapas 4 de Diciembre del 2025.- Con gran entusiasmo y amplia participación ciudadana, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas anunció que está todo listo para la 2ª Carrera con Causa de 5 kilómetros, programada para el próximo 14 de diciembre a las 7:00 de la mañana.

El presidente del colegio, Ing. Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, informó que las inscripciones continúan abiertas y ya suman cerca de 190 corredores registrados, cifra muy cercana a los 200 participantes alcanzados en la primera edición y que esperan superar en esta ocasión. Asimismo, agradeció el respaldo de comercios y empresas que se sumaron como patrocinadores para hacer posible esta actividad deportiva.



La responsable del recorrido, Ing. Enixe Itzel López Cifuentes, detalló que el punto de partida será en las oficinas del colegio, ubicadas frente a la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. Desde ahí, los corredores avanzarán hacia la cuarta sur hasta llegar al fraccionamiento Tulipanes, donde se ubicará el primer punto de hidratación.

El trayecto continuará haciendo un retorno, rumbo al Instituto Tecnológico de Tapachula, donde los participantes enfrentarán obstáculos sorpresa, para luego dirigirse nuevamente a la meta en las oficinas del colegio.

Las categorías disponibles son varonil, femenil, libre y máster, con premios de $1,500, $1,000 y $500 para los tres primeros lugares. El costo de recuperación es de $200, e incluye hidratación, proteína al finalizar, medalla y atención médica.

El coordinador general del evento, Ing. Argenis Agustín Galván, recordó que esta carrera tiene una causa especial: los fondos recaudados serán destinados a la construcción de las nuevas oficinas del colegio. Invitó a la población a participar y subrayó que este evento busca fomentar la actividad física y la convivencia familiar. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.