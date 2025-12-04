jueves, diciembre 4, 2025
Realizan Posada Binacional México–Guatemala en Suchiate; Iglesia Denuncia Barreras y Falta de Atención a Migrantes

Suchiate, Chiapas 4 de Diciembre del 2025.- En un acto cargado de simbolismo y denuncia social, la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula llevó a cabo la tradicional Posada Binacional y del Refugiado México–Guatemala, un encuentro que reunió a feligreses de ambos países bajo un mensaje claro: las fronteras son una construcción humana que no debería limitar la dignidad ni los derechos de quienes buscan sobrevivir.

La celebración fue presidida por Monseñor Luis Manuel López Alfaro, Obispo de Tapachula, y Monseñor Bernabé de J. Sagastume, Obispo de San Marcos, Guatemala. Los fieles ingresaron a territorio mexicano por el conocido “paso del coyote”, uno de los cruces informales más transitados por migrantes, lo que dio al evento un carácter profundamente simbólico al exponer, una vez más, la realidad que diariamente enfrenta la población en movilidad.

Durante la ceremonia, el misionero escalabriniano Francisco Belisario, director de la Casa del Migrante en Tecún Umán, destacó en entrevista para rotativo EL ORBE que esta posada no solo es un acto religioso, sino también un recordatorio de que “para Dios y para la persona humana no existen fronteras”. Subrayó que celebrar juntos permite visibilizar la fraternidad entre pueblos, más allá de divisiones políticas.

Sin embargo, Belisario también enfatizó que la posada tiene un componente de denuncia: la denuncia contra todas las barreras, físicas y administrativas, que impiden a los migrantes ejercer su derecho humano básico a buscar una vida digna. Señaló que las autoridades continúan fallando en atender las necesidades más esenciales de quienes cruzan la región: seguridad, refugio, acceso a salud, alimentación y procesos migratorios humanitarios.

En un contexto donde la frontera sur enfrenta un aumento constante de flujos migratorios, organizaciones religiosas y civiles coinciden en que las políticas gubernamentales han sido insuficientes y, en ocasiones, contradictorias. Mientras se hacen discursos de solidaridad, las estaciones migratorias permanecen saturadas, los trámites se retrasan y los migrantes siguen expuestos a extorsiones, violencia y abandono institucional.

La Posada Binacional, más que un evento festivo, se convirtió en un llamado urgente a los gobiernos de México y Guatemala para dejar de mirar hacia otro lado ante la crisis humanitaria que se vive en la región. “Buscar la vida es un derecho humano”, reiteró Belisario, exigiendo que las autoridades asuman su responsabilidad y garanticen protección real para quienes huyen de la pobreza, la violencia o la persecución.

Este encuentro, realizado en plena línea fronteriza, recordó que la fe puede unir, pero la indiferencia oficial sigue dejando a miles en la vulnerabilidad.

El contingente de feligreses procedentes de la hermana república de Guatemala, recorrido las principales calles del Municipio de Suchiate, y concluyó en la iglesia católica de la cabecera municipal. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

