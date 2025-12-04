jueves, diciembre 4, 2025
Fiscalías de Chiapas y CDMX aprehenden a presunto pederasta de Tapachula
Al Instante

Fiscalías de Chiapas y CDMX aprehenden a presunto pederasta de Tapachula

Fiscalías de Chiapas y CDMX aprehenden a presunto pederasta de Tapachula

• Por hechos ocurridos en julio de 2024 y se considera objetivo prioritario

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la Fiscalía General de la Ciudad de México, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Ángel “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tapachula.

El inculpado, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición de las autoridades competentes de la Ciudad de México y posteriormente, trasladado ante el órgano jurisdiccional del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, para que defina su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar en coordinación y velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

