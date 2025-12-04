jueves, diciembre 4, 2025
CNTE-SNTE Sección 7 celebra su 46º aniversario con Juegos Magisteriales.
CNTE-SNTE Sección 7 celebra su 46º aniversario con Juegos Magisteriales.

17

Durante este evento exigieron abrogar la Ley del ISSSTE 2007

Tapachula, Chiapas, 4 de diciembre de 2025.– La Coordinadora Regional Bloque Democrático Sección 7 del SNTE-CNTE inició los Juegos Magisteriales en la región Costa Grande como parte de la conmemoración del 46º aniversario de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), organización surgida en Chiapas.
Más de 5,000 docentes de municipios como Suchiate, Tapachula, Huixtla, Tuxtla Chico y Cacahoatán participan en actividades deportivas y culturales que buscan fortalecer la unidad interna.
Las competencias de básquetbol y voleibol se desarrollan en sedes como Los Cerritos, el Tecnológico y el domo del Pedregal.

El secretario de Organización 5, Gabriel Díaz Ordóñez, indicó que este encuentro sirve para reagrupar al magisterio tras un periodo intenso de movilizaciones y para prepararse rumbo a la etapa estatal del 16 y 17 de diciembre, donde también se celebrará el aniversario de la CNTE.
Destacó que la conmemoración deportiva es también un recordatorio de las principales demandas del gremio.

Semar y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Juegos Apócrifos en Tapachula
Fiscalías de Chiapas y CDMX aprehenden a presunto pederasta de Tapachula
