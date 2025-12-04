Semar y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Juegos Apócrifos en Tapachula

De Acuerdo a las Autoridades, Estos Establecimientos Contravienen la Ley Federal de Juegos y Sorteos

Refrendaron que la Operación Clandestina de Máquinas Tragamonedas no Será Tolerada

Población ver con Buenos Ojos Estos Operativos Contra Negocios que Envician a la Gente

*EL OPERATIVO SE REALIZÓ EN ESTABLECIMIENTOS QUE CARECÍAN DE PERMISOS PARA LA OPERACIÓN DE JUEGOS CON APUESTAS O “MINICASINOS”.

Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En una contundente acción contra la operación de mini casinos clandestinos, la Secretaría de Marina–Armada de México, a través de la Vigésima Segunda Zona Naval, informó el aseguramiento de 30 máquinas tragamonedas y seis cajas con alrededor de cinco mil juegos apócrifos durante cinco operativos interinstitucionales realizados en diversos inmuebles del municipio de Tapachula.



Dichas operaciones se realizan de manera permanente, y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en establecimientos que, además de carecer de permisos para la operación de juegos con apuestas, no cumplían con medidas mínimas de seguridad, como extintores, señalamientos preventivos y rutas de evacuación. Ante estas violaciones, las autoridades procedieron a clausurar los locales y asegurar los aparatos utilizados para la actividad ilícita.De acuerdo con las dependencias participantes, estos establecimientos contravienen la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que establece que la operación de máquinas tragamonedas y cualquier modalidad de apuesta requiere permisos emitidos exclusivamente por la Secretaría de Gobernación. Asimismo, la venta y distribución de juegos apócrifos constituye una violación a la Ley Federal de Derechos de Autor y puede derivar en responsabilidades penales conforme al Código Penal Federal, en materia de reproducción ilegal de contenidos protegidos.Las autoridades destacaron que la operación de estos mini casinos clandestinos genera un entorno propicio para la comisión de delitos asociados, como lavado de dinero, trata de personas, explotación laboral y evasión fiscal. Por ello, subrayaron que estos aseguramientos forman parte de una estrategia permanente destinada a inhibir actividades irregulares que ponen en riesgo a la población y vulneran el Estado de derecho.La Secretaría de Marina reiteró que las acciones de inspección y vigilancia continuarán de manera sistemática, reforzando la coordinación con otras dependencias federales para garantizar el cumplimiento de la ley. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas correspondientes y la determinación de responsabilidades.Con estas acciones, el Gobierno de México busca enviar un mensaje claro: la operación clandestina de máquinas tragamonedas y la distribución de productos ilegales no serán toleradas, y los operativos seguirán hasta desarticular por completo estas prácticas ilícitas en la región. Operativo interinstitucional en Tapachula: Marina y autoridades federales aseguran 30 máquinas tragamonedas y miles de juegos apócrifos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.