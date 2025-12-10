Urge Aumentar Presupuesto para Combatir la Mosca de la Fruta en Chiapas

• Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur advierten a las autoridades de la importancia sobre las medidas de combate a la plaga.

Tapachula Chiapas 10 de diciembre 2025.- El programa de liberación de mosca estéril (TIE) para controlar la mosca de la fruta (Anastrepha ludens) en el Soconusco ha demostrado resultados contundentes: en una década de operación, logró disminuir hasta en 50% los lotes larvados en mango de exportación.

Pese a los avances, investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) solicitaron a las autoridades correspondientes una ampliación presupuestal urgente para mantener y extender la estrategia.

El Dr. Pablo Liedo Fernández, investigador titular de ECOSUR, informó que el programa ha logrado suprimir la plaga en el polígono que abarca de Suchiate a Huixtla, donde se protegen entre 8,000 y 15,000 hectáreas de mango Ataúlfo.

Sin embargo, advirtió que la continuidad del proyecto depende de ampliar la cobertura hacia zonas productoras estratégicas como Villa Comaltitlán, Escuintla, Mapastepec, Acapetahua y Pijijiapan, para evitar re-infestaciones y beneficiar a más productores.

Vamos bien, pero siempre se puede mejorar. Es necesario y conveniente ampliar la cobertura del programa”, afirmó.

La superficie de mango cultivado en la región que aún no está protegida asciende a 34,000 hectáreas, lo que requeriría incorporar entre 8,000 y 15,000 hectáreas adicionales al polígono de liberación.

Actualmente, la Secretaría de Agricultura del Estado aporta cerca de 2 millones de pesos para la operación del programa. No obstante, el recurso resulta insuficiente para financiar la expansión, particularmente en los procesos de emergencia, enfriamiento y liberación de las moscas estériles.

Explicó que la planta Moscafrut, ubicada en Metapa y productora de la cepa estéril Tapachula 7, cuenta con la capacidad técnica para suministrar el material biológico necesario. Lo que falta, dijo, es el financiamiento para las operaciones en campo.

Para cubrir la nueva área, el presupuesto estatal debería incrementarse entre 1 y 2 millones de pesos, elevando la inversión anual total a 3 o 4 millones de pesos.

El especialista instó a los gobiernos estatal y federal a fortalecer su participación para consolidar la protección fitosanitaria del mango, uno de los productos de exportación más importantes del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista