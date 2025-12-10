Poder Judicial del Estado dicta sentencia condenatoria por Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado

– Sentencian a 31 años de prisión a Hugo “N” y a 26 años de cárcel a Guillermo “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por los delitos de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado y Utilización de Vehículo Robado, cometidos en agravio de cuatro hombres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Hugo “N” 31 años de prisión, mientras que a Guillermo “N” una pena de 26 años de cárcel.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, donde el actuar de las personas juzgadoras garantice la salvaguarda de los derechos de las y los chiapanecos.