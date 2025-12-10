Poder Judicial dicta 50 años de prisión a responsable de Secuestro Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el año 2024, en el municipio de Ostuacán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponerle a Elmer «N» y/o Helmer «N» una pena de 50 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Esto luego de acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en la que el actuar de las y los juzgadores brinde certeza jurídica de que los delitos que atenten contra la dignidad de las personas no quedarán impunes.