Dicta Poder Judicial 24 años de cárcel a responsable de los delitos de Violación Equiparada y Violación Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por los delitos de Violación Equiparada y Violación Agravada, cometidos en contra de una adolescente con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Rafael “N” una pena de 24 años de prisión.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.