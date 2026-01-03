Tapachula no baja la guardia, continúa jornada intensa de vacunación

Tapachula, Chiapas; a 3 de enero de 2026.— Con el objetivo de proteger la salud de las familias tapachultecas y reforzar las acciones de prevención sanitaria, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 7, continúan fortaleciendo la jornada intensa de vacunación preventiva contra el sarampión y otras enfermedades respiratorias.

El presidente municipal, Yamil Melgar, reiteró que la salud de la población es una prioridad permanente para su administración, subrayando que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger a las familias y reducir riesgos ante enfermedades transmisibles.



En ese mismo sentido, el secretario de Salud Pública Municipal, Pancho Castillo, informó que se mantienen disponibles biológicos para la prevención de enfermedades como sarampión, rubéola y parotiditis, así como neumococo, influenza y COVID-19, como parte de una estrategia integral de salud pública enfocada en la protección comunitaria.

Las autoridades municipales dieron a conocer que la aplicación de vacunas se realiza en un horario de 8:00 a 16:00 horas en distintos puntos de la ciudad, entre los que se encuentran el Macro Centro de Vacunación, la Jurisdicción Sanitaria VII, el módulo de atención ciudadana ubicado en la pérgola del Parque Central Miguel Hidalgo y el Parque Bicentenario, con el fin de facilitar el acceso de la población a estos servicios preventivos.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía la importancia de presentar la Cartilla Nacional de Vacunación, a fin de llevar un control adecuado del historial preventivo y garantizar una atención ordenada y eficaz.

El Ayuntamiento de Tapachula hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y a sumarse a estas acciones de prevención, reiterando que en Tapachula la salud se construye con la participación de todas y todos.