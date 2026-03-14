La FRIP comprometida con acciones de protección de todas y todos

En acción inmediata, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Guardia Estatal Vial Preventiva, auxilió a personas que resultaron lesionadas derivado de un accidente de tránsito que, se suscitó en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.

Luego de un reporte al C5 Escudo Pakal, los elementos de la SSP, acudieron de manera puntual y comprometida al lugar de los hechos con el fin de dar auxilio a las personas que iban abordo de los cuatro vehículos siniestrados; marca Volkswagen tipo Vento, color gris, vehículo marca Chevrolet color gris, vehículo marca Seat TOLEDO color gris y vehículo marca Nissan X-Trail color azul.



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Derivado del hecho de tránsito, resultaron lesionadas tres personas, quienes en el lugar fueron valorados de manera inmediata por paramédicos.La Secretaría de Seguridad del Pueblo trabaja de manera constante en la construcción de estrategias que permitan continuar reforzando una corporación cercana a la gente, profesional, capacitada, con enfoque humanista y perspectiva de género.