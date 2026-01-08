Respecto al caso de la adolescente de 13 años que dio a luz en el Hospital de La mujer, en San Cristóbal de Las Casas, la Fiscalía General del Estado informa que tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión lo que genero su traslado al hospital de las culturas.

Asimismo, de manera preliminar se dio a conocer que la madre, de 13 años, y el padre, de 17 años, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos. No obstante, la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos conforme a la ley.