viernes, enero 9, 2026
spot_img
InicioAl InstanteLa Fiscalía General del Estado, informa:
Al InstanteRojas

La Fiscalía General del Estado, informa:

0
27

Respecto al caso de la adolescente de 13 años que dio a luz en el Hospital de La mujer, en San Cristóbal de Las Casas, la Fiscalía General del Estado informa que tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión lo que genero su traslado al hospital de las culturas.

Asimismo, de manera preliminar se dio a conocer que la madre, de 13 años, y el padre, de 17 años, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos. No obstante, la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos conforme a la ley.

Artículo anterior
Se detienen a agresores en Tapachula gracias a denuncia ciudadana y coordinación interinstitucional
Artículo siguiente
Juan Carlos Moreno Guillén asistió a una reunión con integrantes del Colegio de Notarios de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Buscan Concientizar a Productores de Ganado para Continuar Eliminando Gusano Barrenador

Al Instante staff - 0
• Es un riesgo para la salud pública de la entidad; advierten. Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.- Ante el problema de la plaga del...
Leer más

Refuerzan Seguridad en Escuelas de Tapachula para Proteger a Estudiantes

Al Instante staff - 0
Refuerzan Seguridad en Escuelas de Tapachula para Proteger a Estudiantes • Autoridades sostiene mesa de trabajo con directivos escolares y comités de padres de familia. Tapachula, Chiapas;...
Leer más

Regresa el fútbol mexicano 2026, y acontinuación te dejamos el calendario.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV