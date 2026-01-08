Se detienen a agresores en Tapachula gracias a denuncia ciudadana y coordinación interinstitucional

Tapachula, Chiapas, a 08 de enero de 2025 – Se llevó a cabo la detención de varios agresores en Tapachula gracias a una denuncia ciudadana. Esta operación fue posible gracias a la unidad de diversas autoridades, encabezadas por la Policía Municipal de Tapachula como primer respondiente, incluyendo el Grupo GERI, la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Fronteriza, AIIM y FRIT.

Los hechos ocurrieron en la Colonia La Cima, donde se recibió una alerta al 911 sobre disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar, se encontró a una mujer en estado agresivo y visiblemente alcoholizada, quien presentaba manchas de sangre. Durante la investigación, se detuvieron a un menor de 15 años y a un sujeto que estaba con él, ambos involucrados en el ataque a un hombre que fue hallado con múltiples heridas provocadas por un machete.



Estas personas fueron puestas a disposición por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Entre los imputados se encuentran: Axel (n), Jesús (n), Harold (n), Erick (n), Areli (n), y un menor de edad de nombre Brayan (n). Estos individuos incluyen tanto nacionalidad mexicana, como salvadoreña y guatemalteca.

La rápida respuesta y la colaboración interinstitucional fueron fundamentales para asegurar la integridad de la comunidad y la captura de aquellos responsables de este violento incidente.

Este caso resalta la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia. La Policía Municipal de Tapachula se mantiene comprometida en trabajar en unidad con la comunidad y otros cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.