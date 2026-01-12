Mujeres víctimas de violencia contarán con botón de alerta conectado al C5: Llaven Abarca

• FGE y Semuigen firman convenio para otorgarles relojes inteligentes

• Ante el hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida en Ocosingo, las investigaciones continúan y se realizan con perspectiva de género

• Operativo por extorsión en Mazatán dejó 12 policías municipales detenidos, incluido su Director, y siete civiles

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que este lunes, junto a la Secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marian Vázquez González, firmó el Convenio de Coordinación en materia de Prevención de la Violencia a través de la Implementación del Programa “Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta”, que fortalece el trabajo del Decálogo Humanista para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

Indicó, que con este convenio las víctimas de violencia recibirán un reloj inteligente y cuando se sientan en riesgo, mediante la aplicación que trae instalada, podrán presionar cinco veces un botón para emitir una alerta al C5 Escudo Pakal y a todas las corporaciones de seguridad, lo que permitirá que se acuda de manera inmediata en su auxilio.

Respecto al tema de la cohabitación forzada, una conducta que en ocasiones se sigue permitiendo, escudándose en usos y costumbres o sistemas normativos, Llaven Abarca señaló que ya se trabaja con el Congreso del Estado para hacer una consulta y se pueda modificar la ley, prohibir esta práctica y sancionar penalmente a quienes induzcan, obliguen o fuercen la cohabitación de niñas, niños o adolescentes con personas mayores de edad.

Durante su transmisión en vivo, Llaven Abarca abordó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Ocosingo, quien formaba parte del equipo de la Fiscalía General del Estado, por lo que puntualizó que desde el primer momento se inició la carpeta de investigación con perspectiva de género, conforme a los protocolos establecidos y al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, trabajando de manera coordinada con la Fiscalía contra Feminicidios.

De esta forma, apuntó que de acuerdo con los dictámenes periciales practicados, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento y el perito médico señaló que no se localizaron indicios de violencia externa, lesiones defensivas, ni elementos que permitieran establecer la participación de terceras personas; no obstante, aseguró que la investigación continúa en curso y se sigue ampliando bajo la perspectiva de género.

En otro momento, el Fiscal General explicó que derivado de una denuncia por extorsión, relacionada con un ciudadano extranjero de Jordania que estaba privado de la libertad y por quien se exigía dinero a sus familiares, se realizó un operativo en el municipio de Mazatán, donde fueron detenidos 12 policías municipales, incluido su Director, y siete civiles.

Detalló que el extranjero fue localizado y liberado en la Comandancia de la Policía Municipal; asimismo, los siete civiles son investigados por el delito de halconeo, al detectarse mensajes en sus teléfonos donde alertaban a grupos delictivos sobre la presencia y movimientos de los cuerpos de seguridad.

Actualmente se desarrolla una investigación más amplia, para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Al abordar la incidencia delictiva del 5 al 11 de enero de 2026 en Tuxtla Gutiérrez, precisó que en delitos diversos se recibieron un total de 18 denuncias, lo que representa un incremento del 100 por ciento en comparación con la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, cuando se iniciaron nueve.

Respecto a los delitos de alto impacto, se tuvieron tres inicios de carpetas de investigación, las cuales correspondieron a robo a negocio. En cuanto a los delitos de violencia familiar, se registró un descenso del 23 por ciento en comparación con la semana antepasada.

Finalmente, dijo que con base en el análisis del mapa geodelictivo, al inicio de este año se están definiendo las estrategias operativas para el despliegue de patrullajes y elementos pie a tierra en las distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de combatir la incidencia de delitos diversos y fortalecer la seguridad en la capital.