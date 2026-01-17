InicioAl InstanteCartelera del palenque de la Expo Tap 2026 Al Instante Cartelera del palenque de la Expo Tap 2026 17 enero, 2026 0 34 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorFelicitaciones al Secretario Williams Penagos por su cumpleaños.Artículo siguienteCoordina SSP atención a vehículo incendiado en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla de Espinosa RELATED ARTICLES Al Instante Accidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas 17 enero, 2026 Al Instante Localizan cuerpo sin vida en el río Cahuacán. 17 enero, 2026 Al Instante Choque en la Colonia Hortalizas Japonesas deja tres vehículos con daños materiales. 17 enero, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Accidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas Al Instante staff - 17 enero, 2026 0 Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- Un accidente vial registrado al mediodía de este viernes sobre el boulevard Príncipe Akishino, a la... Leer más Localizan cuerpo sin vida en el río Cahuacán. Al Instante staff - 17 enero, 2026 0 Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- La tarde de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río... Leer más Choque en la Colonia Hortalizas Japonesas deja tres vehículos con daños materiales. Al Instante staff - 17 enero, 2026 0 Tapachula Chiapas a 17 de enero 2026.- Alrededor de las 18:22 horas se reportó a los números de emergencia un percance vehícular en la... Leer más Cargar más MAS Popular Accidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas 17 enero, 2026 Localizan cuerpo sin vida en el río Cahuacán. 17 enero, 2026 Choque en la Colonia Hortalizas Japonesas deja tres vehículos con daños materiales. 17 enero, 2026 Hoy queremos reconocer de manera especial a quienes han estado al frente de las acciones aéreas para mitigar el incendio en el basurero intermunicipal 17 enero, 2026 Cargar más