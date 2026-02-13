Gobierno de Trump Anuncia Salida del ICE de Minnesota

Washington. La administración Trump está poniendo fin a la ofensiva migratoria en Minnesota que llevó a miles de arrestos, protestas violentas y los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadunidenses en los últimos dos meses, dijo el jueves el zar fronterizo Tom Homan.

La operación denominada “la mayor operación de control de inmigración jamás realizada por el Departamento de Seguridad Nacional” ha sido un punto álgido en el debate sobre los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump , que se intensificó después de que Renee Good y Alex Pretti fueran asesinados por agentes federales en Minneapolis.

El operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), centrado en la zona de Minneapolis-St. Paul, resultó en más de 4 mil arrestos, afirmó Homan, calificándolo de éxito. El operativo en el estado comenzó el 1° de diciembre.

“El aumento de casos está dejando a Minnesota más seguro”, dijo. “Lo repito, es menos un estado santuario para los delincuentes”.

Aun así, el zar fronterizo de Trump prometió que la aplicación de medidas migratorias no terminará cuando concluya la operación de Minnesota.

Aproximadamente seis de cada 10 adultos estadunidenses dicen que el presidente Donald Trump ha “ido demasiado lejos” al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadunidenses, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La nueva encuesta se conoce mientras la nación observa el impacto humano de la ofensiva inmigratoria de Trump en Minnesota, donde miles de agentes enmascarados y fuertemente armados han llegado a la capital para encontrar y expulsar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

También ha habido numerosos enfrentamientos violentos con manifestantes, incluidos dos ciudadanos estadunidenses asesinados por agentes federales en las últimas semanas.

Alrededor de seis de cada 10 estadounidenses también creen que Trump ha «ido demasiado lejos» al utilizar la policía federal en protestas públicas en ciudades de Estados Unidos, según la encuesta.