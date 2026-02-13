Autoridades y Empresarios Acuerdan Fortalecer Acciones Para Impulsar el Turismo en el Soconusco

Se Anunció la Implementación de Acciones de Paz y Seguridad en Tapachula

El Objetivo es Fortalece la Confianza de Visitantes y Prestadores de Servicios.

Se Proyecta a Tapachula Como una Puerta de Entrada Confiable en el Sur de México

*EN REUNIÓN CON LA SSP, FGE, AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y EL DELEGADOS DE ADUANAS, SE ANUNCIÓ EL PLAN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL, PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE UNIDADES PROCEDENTES DE GUATEMALA.

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que este día se sostuvo una mesa de trabajo con instituciones federales y representantes de restaurantes, hoteles y tour operadores, dando seguimiento puntual a las solicitudes escuchadas y avanzando en una agenda conjunta que fortalece la confianza de visitantes y prestadores de servicios.

El Edil destacó que este encuentro fue encabezado por Óscar Aparicio, secretario de Seguridad del Pueblo; Jorge Luis Llaven, fiscal general del Estado; y Segundo Guillén, secretario de Turismo del Estado, reafirmando el compromiso interinstitucional de mantener entornos seguros y ordenados.

Asimismo, reconoció que gracias a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Tapachula está recuperando la confianza en materia de seguridad, lo que abona de manera directa a consolidarse como un destino seguro y en paz para el turismo nacional e internacional.



Yamil Melgar subrayó que estas acciones permiten proyectar a la ciudad como una puerta de entrada confiable al sur de México, donde la hospitalidad, la coordinación institucional y la paz social son pilares del desarrollo económico y del bienestar de las familias.Finalmente, reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y el sector turístico para fortalecer la seguridad, impulsar la actividad económica y consolidar a Tapachula como un referente turístico del Soconusco.Boletín OficialNOTA DE LA REDACCIÓN: En la reunión de trabajo interinstitucional, por parte de la Secretaría de Seguridad, se abordó el tema de las aduanas, esto, debido a la dificultad que presentan las unidades chapinas para internarse a Chiapas, y en las que ciudadanos guatemaltecos se trasladan para venir a Tapachula por diferentes actividades comerciales, dejando una buena derrama económica en la zona.Por su parte, el delegado de Aduanas, General Retirado Brigadier Alejandro Barrera Leal, anunció la “Importación Temporal”, plan que consistente en el llenado de un formulario y documentos que acrediten el autobús, con la finalidad de que tengan un tránsito libre temporal en la región, atendiendo la demanda de los empresarios del sector hotelero.