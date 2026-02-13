Transportistas Exigen Orden en Rutas de la Zona Alta

• Trabajadores locales prestan el servicio en caminos de difícil acceso y ahora enfrentan la competencia de agrupaciones que no pertenecen a la zona; señalan.

Tapachula, Chiapas 13 de febrero de 2026.- Transportistas y habitantes de comunidades de la zona media y alta de Tapachula se manifestaron la mañana de este viernes para denunciar presuntas irregularidades en la operación del servicio público y la invasión de rutas por parte de cooperativas externas.

La movilización fue encabezada por la lideresa social y transportista Nory Pérez Vázquez, quien señaló que desde hace años los trabajadores locales prestan el servicio en caminos de difícil acceso y ahora enfrentan la competencia de agrupaciones que, aseguran, no pertenecen a la zona. EL ORBE/ Nelson Bautista.