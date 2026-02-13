viernes, febrero 13, 2026
Impulsan Ley de Zonas Metropolitanas para Fortalecer el Desarrollo en la Costa de Chiapas

0
28

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2026.- Legisladores locales, autoridades municipales y representantes de los sectores productivos sostuvieron en Tapachula una mesa de trabajo para analizar y enriquecer el Proyecto de Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Chiapas, iniciativa que busca detonar el crecimiento ordenado y competitivo en la región.
El encuentro fue encabezado por la diputada María Mandiola, presidenta de la Comisión de Áreas Metropolitanas del Congreso del Estado, y contó con la participación del Presidente Municipal, Yamil Melgar Bravo, los diputados Freddy Escobar y Katia Aguiar. También asistieron representantes del sector empresarial y diversas personalidades del ámbito político.
Durante su intervención, el diputado por Tapachula, Freddy Escobar, explicó que la iniciativa pretende consolidar proyectos estratégicos de alto impacto para la llamada Perla del Soconusco y los municipios que conforman su zona conurbada.
Explicó que el proceso se desarrolla bajo el esquema de Parlamento Abierto, privilegiando la participación de Colegios de Ingenieros, Cámaras empresariales y representantes de los sectores agrícola, ganadero y de transporte, con el propósito de integrar propuestas técnicas y sociales que fortalezcan el contenido de la ley.
El legislador subrayó que la finalidad es construir un marco jurídico que permita a los Ayuntamientos coordinar esfuerzos, optimizar recursos y planificar de manera conjunta temas prioritarios como infraestructura, movilidad y servicios públicos.
Asimismo, señaló que esta propuesta legislativa se alinea con la política de desarrollo regional impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a fortalecer la Costa y el Soconusco mediante acciones coordinadas entre los distintos órdenes de Gobierno.
La Ley de Zonas Metropolitanas contempla dotar de herramientas legales a los municipios para mejorar su competitividad económica y avanzar hacia una planeación urbana integral, que responda a las necesidades actuales de crecimiento y desarrollo en la región. EL ORBE/Nelson Bautista

Especialistas Alertan por Aumento de Gusano Barrenador en Chiapas
Preparatorias de Chiapas Atienden a 280 Jóvenes en Contexto de Movilidad
Productores de Maíz del Soconusco Solicitan Respaldo Estatal Ante la Caída de Precios

Al Instante staff - 0
• Piden que precios de garantía para la región del Soconusco; zona eminentemente agrícola. Tapachula Chiapas 12 de febrero de 2026.- Productores de maíz de la...
Transportistas Exigen Orden en Rutas de la Zona Alta

Al Instante staff - 0
• Trabajadores locales prestan el servicio en caminos de difícil acceso y ahora enfrentan la competencia de agrupaciones que no pertenecen a la zona; señalan. Tapachula,...
Conferencia de prensa matutina. Viernes 13 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
