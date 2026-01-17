Coordina SSP atención a vehículo incendiado en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla de Espinosa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Vial Preventiva, en coordinación con la Unidad de Bomberos de Protección Civil y la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, brindó atención y apoyo interinstitucional ante el reporte de un incendio de vehículo registrado la tarde de este sábado sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla de Espinosa, a la altura de la conocida zona de “La Carreta”.

El reporte fue realizado a la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, solicitando el apoyo del cuerpo de Bomberos. De manera inmediata, elementos de la Guardia Estatal Preventiva arribaron al lugar, localizando un vehículo marca Dodge, tipo Challenger, color negro, que se encontraba en llamas, mientras que la Guardia Estatal Vial Preventiva, implementaron un dispositivo de seguridad y control vial.

El incendio fue sofocado por el cuerpo de Bomberos del estado, sin que se registraran personas lesionadas ni pérdidas humanas, restableciéndose la circulación de manera normal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de mantener una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier emergencia, priorizando la seguridad, la prevención y la protección de la ciudadanía en las vías de comunicación del estado.