sábado, enero 17, 2026
spot_img
InicioAl InstanteCoordina SSP atención a vehículo incendiado en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez...
Al InstanteRojas

Coordina SSP atención a vehículo incendiado en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla de Espinosa

0
12

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Vial Preventiva, en coordinación con la Unidad de Bomberos de Protección Civil y la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, brindó atención y apoyo interinstitucional ante el reporte de un incendio de vehículo registrado la tarde de este sábado sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla de Espinosa, a la altura de la conocida zona de “La Carreta”.

El reporte fue realizado a la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, solicitando el apoyo del cuerpo de Bomberos. De manera inmediata, elementos de la Guardia Estatal Preventiva arribaron al lugar, localizando un vehículo marca Dodge, tipo Challenger, color negro, que se encontraba en llamas, mientras que la Guardia Estatal Vial Preventiva, implementaron un dispositivo de seguridad y control vial.

El incendio fue sofocado por el cuerpo de Bomberos del estado, sin que se registraran personas lesionadas ni pérdidas humanas, restableciéndose la circulación de manera normal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de mantener una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier emergencia, priorizando la seguridad, la prevención y la protección de la ciudadanía en las vías de comunicación del estado.

Artículo anterior
Cartelera del palenque de la Expo Tap 2026
Artículo siguiente
Hoy queremos reconocer de manera especial a quienes han estado al frente de las acciones aéreas para mitigar el incendio en el basurero intermunicipal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Accidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- Un accidente vial registrado al mediodía de este viernes sobre el boulevard Príncipe Akishino, a la...
Leer más

Localizan cuerpo sin vida en el río Cahuacán.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- La tarde de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río...
Leer más

Choque en la Colonia Hortalizas Japonesas deja tres vehículos con daños materiales.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas a 17 de enero 2026.- Alrededor de las 18:22 horas se reportó a los números de emergencia un percance vehícular en la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV