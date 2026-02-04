El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, invita a los contribuyentes a pagar en tiempo sus Licencias de Funcionamiento 2026 y aprovechar los descuentos vigentes.

Licencias de Funcionamiento:

✅Febrero: 15% de descuento

✅Marzo: 10% de descuento

✅Abril: 5% de descuento

Adeudos de ejercicios fiscales 2022–2025:

✅ 50 % de descuento

⏰ Vigencia: del 3 de febrero al 30 de abril

(Aplican para Licencias de Funcionamiento SARE y Tesorería Municipal.)

Con estas acciones, el Gobierno Municipal apoya la economía familiar, recorriendo los descuentos originalmente aplicables en enero para que puedan aprovecharse durante el mes de febrero, facilitando el cumplimiento oportuno de esta contribución.

Recuerda que cumplir a tiempo fortalece la economía local y contribuye al desarrollo de la ciudad.

#TesoreríaMunicipal

#VoluntadParaTransformar