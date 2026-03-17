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Eduardo Ramírez y secretario de Marina evalúan avances para puesta en marcha de los Polos de Bienestar I y II en Tapachula

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Eduardo Ramírez y secretario de Marina evalúan avances para puesta en marcha de los Polos de Bienestar I y II en Tapachula
 Sostuvo una reunión de acompañamiento con Raymundo Pedro Morales Ángeles para reforzar la coordinación interinstitucional
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de acompañamiento con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, con el objetivo de evaluar
avances y reforzar la coordinación interinstitucional para la próxima puesta en marcha de los Polos de Bienestar I y II en el municipio de Tapachula.
En el encuentro, donde participaron también el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, y el
secretario de Economía y del Trabajo del estado de Chiapas, Luis Pedrero González, se revisaron, además, temas relacionados con la declaración del Polo de Bienestar en el municipio de Arriaga.

El mandatario destacó que, en conjunto, estas zonas estratégicas serán determinantes para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras, lo que permitirá dinamizar la economía, generar empleos y avanzar hacia una prosperidad compartida.
En este contexto, Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al secretario de Marina y al director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por el respaldo brindado a este proyecto visionario que, aseguró, impulsará la productividad y el bienestar social de Chiapas.

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