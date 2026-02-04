Por los hechos ocurridos en el Parque Recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, se ha implementado un operativo que, al día de hoy, tiene resultados positivos, en el que están participando más de 500 elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

La FGE informa que en estos momentos el operativo continúa y, en las próximas horas, el Gabinete de Seguridad dará a conocer los resultados.