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Pobladores de la Zona Media y Alta Agradecen Gestiones de Yamil Melgar

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Reconocen Atención del Ayuntamiento Para Mejorar la Calidad de Vida de sus Comunidades
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Refrendaron su Confianza en el Trabajo Coordinado Entre Ciudadanía y Gobierno

Tapachula, Chiapas.- Habitantes de Pavencul y de los ejidos San Antonio de las Chicharras, 10 de Mayo y 5 de Mayo expresaron su agradecimiento al presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, por las gestiones realizadas a favor de la zona media y alta del municipio, acciones que –señalaron- traerán beneficios directos para estas comunidades.
Durante el reciente recorrido por esta región, pobladores destacaron la importancia de que el Gobierno Municipal escuche y atienda las necesidades de una zona que durante años permaneció rezagada, por lo que reconocieron la voluntad del Alcalde para impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de las familias.

Al respecto, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo reiteró que su administración trabaja para atender las necesidades de todas las comunidades del municipio, especialmente de aquellas que durante mucho tiempo permanecieron sin la atención necesaria.
Señaló que las gestiones emprendidas buscan generar mejores condiciones de bienestar y desarrollo para las familias de la zona media y alta de Tapachula.
El Alcalde también reconoció el trabajo que se ha realizado en unidad desde el Cabildo, destacando la participación y disposición de las y los Regidores, quienes se han sumado a coadyuvar en las gestiones y acciones que hoy comienzan a traducirse en beneficios para estas comunidades.
Los habitantes coincidieron en que las gestiones emprendidas representan un paso importante para el desarrollo de estas localidades, al tiempo que refrendaron su confianza en que el trabajo coordinado entre ciudadanía y Gobierno permitirá seguir avanzando en la atención de las demandas sociales. Boletín Oficial

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