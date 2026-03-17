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Exigen Padrón de Choferes Para Frenar Impunidad en Transporte Público de la Región

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*En Accidentes, Huyen Dejando a su Suerte a los Pasajeros.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo de 2026.- Ante la falta de control sobre los operadores del transporte público y la dificultad para identificar responsables en accidentes o denuncias de usuarios, el bloque social Izquierda Nacional Ciudadana, solicitó la creación urgente de un censo integral de conductores que operan en Tapachula y la región del Soconusco.
La propuesta fue planteada por Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional de dicha organización, quien señaló que actualmente existe un vacío en los mecanismos de registro que permita conocer con certeza quién conduce cada unidad en un turno determinado.

De acuerdo con el líder social, la ausencia de un padrón confiable complica las investigaciones cuando ocurre un percance vial, ya que en muchos casos los operadores abandonan las unidades y no es posible localizarlos.
En diversos accidentes los vehículos quedan dañados o volcados, con pasajeros lesionados e incluso víctimas mortales, mientras que el conductor logra escapar sin que exista información precisa que permita ubicarlo, explicó.
Un registro actualizado permitiría cruzar datos entre la unidad y el operador asignado en cada horario, facilitando la actuación de las autoridades de tránsito municipal, estatal y federal.
El planteamiento también busca mejorar la calidad del servicio y garantizar mayor seguridad para los pasajeros.
Según el bloque social, usuarios han reportado situaciones como acoso sexual contra mujeres, faltas de respeto hacia adultos mayores, así como conductas imprudentes al volante, incluyendo el incumplimiento de señales de tránsito y agresiones a otros conductores.
Contar con un padrón oficial obligaría a los operadores a mantener un comportamiento profesional, al saber que su identidad y desempeño estarían registrados ante las autoridades del transporte.
Destacó que los concesionarios del transporte también deben involucrarse en esta medida, ya que permitir que personas sin registro operen sus unidades representa un riesgo para su patrimonio y para la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, exhortó a las autoridades estatales a atender la propuesta y establecer mecanismos de control que permitan erradicar el anonimato en el transporte público de la región. EL ORBE/Nelson Bautista

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