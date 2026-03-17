Productores Impulsan Conservación del Maíz Criollo en Chiapas

*A Través del Programa “Alimentación Para el Bienestar”.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo de 2026.- Con el objetivo de preservar el maíz criollo y fortalecer la producción local, el Gobierno Federal implementa en Chiapas el programa “Alimentación para el Bienestar”, que también opera en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Luis Alonso Díaz Escobar, técnico territorial del programa, explicó que la iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los campesinos mediante dos componentes clave, acopio para el Bienestar y El Maíz es la Raíz.

“Se trata de apoyar a los productores locales no solo en la siembra, sino también en la transformación y comercialización de sus cultivos”, señaló.



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En Tapachula, cuatro técnicos territoriales acompañan a los agricultores interesados en cultivar maíz nativo, ofreciendo asesoría para optimizar la producción sin el uso de químicos.Venerando Pérez Sánchez, también técnico territorial, resaltó la importancia de rescatar prácticas agrícolas tradicionales y fortalecer la transmisión de conocimientos ancestrales entre generaciones.Como parte de la estrategia, se crean “milpatecas”, grupos de hasta 100 productores que trabajarán de manera colaborativa.Cada grupo contará con un “guardián del maíz”, generalmente un joven de la comunidad capacitado en técnicas agroecológicas, cuya labor será acompañar y orientar a los productores en el cultivo sostenible.El programa establece un esquema de compra justa mediante el componente de acopio, el Gobierno Federal adquirirá el maíz a 8 mil Pesos por tonelada, incentivando así la producción y comercialización local. Además, las reglas de operación del programa fueron publicadas en diciembre, marcando las bases para su implementación.Los interesados en integrarse pueden acudir a las oficinas de Agricultura en Tapachula o comunicarse al celular 962 253 0126.La iniciativa busca, en última instancia, garantizar la seguridad alimentaria, conservar el maíz nativo y mejorar la calidad de vida de los productores de comunidades marginadas. EL ORBE/Nelson Bautista