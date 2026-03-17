Inicia Preparativos Para la 3° Feria del Café en el Soconusco

*Presentarán Nueva Variedad Resistente a las Plagas

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo de 2026.- Con una expectativa económica que duplica los resultados de ediciones anteriores, el Comité Organizador de la Tercera Feria Internacional del Café anunció que todo se encuentra listo para que este municipio se convierta en el epicentro del sector cafetalero durante el mes de diciembre.

César Osvaldo Arreola, presidente del Comité, informó que tras haber alcanzado una derrama de aproximadamente 50 millones de Pesos en las ferias previas, para este año la meta es superar los 100 millones de Pesos, beneficiando directamente a productores, comercializadores y al sector servicios de la región Soconusco.

Uno de los anuncios más esperados de esta edición será la presentación oficial de la variedad de café «Talismán”, desarrollada a través del INIFAP, esta semilla destaca por su alta resistencia a enfermedades comunes como la roya y la broca.

“En nuestros campos hay plantas con más de 20 o 30 años de antigüedad que ya cumplieron su ciclo. Es necesario renovar los cafetales con variedades como la Talismán para garantizar la productividad”, señaló.

El pronunciamiento oficial de esta innovación será realizado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, subrayó.

El evento no solo será una plataforma comercial, sino también un espacio de alta especialización técnica. Se ha confirmado la participación de investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Escuela de Cafeticultura de Jaltenango y el Ecosur, quienes impartirán conferencias y talleres dirigidos a dar valor agregado a la producción local.

“Buscamos que el beneficio llegue directamente al productor. El café es una bebida de consumo mundial, y hoy, gracias al impulso decidido del Gobierno del Estado y el apoyo de la Secretaría de Cultura federal, estamos en el mejor momento para proyectar a Cacahoatán ante el mundo”, añadió.

La feria ha sido programada estratégicamente para el mes de diciembre, coincidiendo con el periodo vacacional, con el fin de atraer a estudiantes, empresarios y turistas de diversas latitudes.

Además del intercambio comercial, el programa incluirá actividades culturales y gastronómicas para fomentar la convivencia familiar y la identidad regional.

Finalmente, el Comité hizo un llamado a toda la ciudadanía, distribuidores de fertilizantes y maquinaria a sumarse a este esfuerzo que busca institucionalizar la feria como un motor de desarrollo permanente para las zonas cafetaleras de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista