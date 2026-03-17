martes, marzo 17, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalInicia Preparativos Para la 3° Feria del Café en el Soconusco
Local

Inicia Preparativos Para la 3° Feria del Café en el Soconusco

0
15

*Presentarán Nueva Variedad Resistente a las Plagas

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo de 2026.- Con una expectativa económica que duplica los resultados de ediciones anteriores, el Comité Organizador de la Tercera Feria Internacional del Café anunció que todo se encuentra listo para que este municipio se convierta en el epicentro del sector cafetalero durante el mes de diciembre.
César Osvaldo Arreola, presidente del Comité, informó que tras haber alcanzado una derrama de aproximadamente 50 millones de Pesos en las ferias previas, para este año la meta es superar los 100 millones de Pesos, beneficiando directamente a productores, comercializadores y al sector servicios de la región Soconusco.
Uno de los anuncios más esperados de esta edición será la presentación oficial de la variedad de café «Talismán”, desarrollada a través del INIFAP, esta semilla destaca por su alta resistencia a enfermedades comunes como la roya y la broca.
“En nuestros campos hay plantas con más de 20 o 30 años de antigüedad que ya cumplieron su ciclo. Es necesario renovar los cafetales con variedades como la Talismán para garantizar la productividad”, señaló.
El pronunciamiento oficial de esta innovación será realizado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, subrayó.
El evento no solo será una plataforma comercial, sino también un espacio de alta especialización técnica. Se ha confirmado la participación de investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Escuela de Cafeticultura de Jaltenango y el Ecosur, quienes impartirán conferencias y talleres dirigidos a dar valor agregado a la producción local.
“Buscamos que el beneficio llegue directamente al productor. El café es una bebida de consumo mundial, y hoy, gracias al impulso decidido del Gobierno del Estado y el apoyo de la Secretaría de Cultura federal, estamos en el mejor momento para proyectar a Cacahoatán ante el mundo”, añadió.
La feria ha sido programada estratégicamente para el mes de diciembre, coincidiendo con el periodo vacacional, con el fin de atraer a estudiantes, empresarios y turistas de diversas latitudes.
Además del intercambio comercial, el programa incluirá actividades culturales y gastronómicas para fomentar la convivencia familiar y la identidad regional.
Finalmente, el Comité hizo un llamado a toda la ciudadanía, distribuidores de fertilizantes y maquinaria a sumarse a este esfuerzo que busca institucionalizar la feria como un motor de desarrollo permanente para las zonas cafetaleras de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista

Inicia Preparativos Para la 3° Feria del Café en el Soconusco
Artículo anterior
Convocan al 22º Concurso que Impulsa Talento Tecnológico en Tapachula
Artículo siguiente
Productores Impulsan Conservación del Maíz Criollo en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Detienen a presunto responsable de violento asalto en Col. Delicias

Al Instante staff - 0
* Guadalupe N. habría salido recientemente de prisión Tapachula, Chiapas; 17 de marzo de 2026.— Como resultado de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad,...
Leer más

Maestros Jubilados y pensionados se manifesta en la Unidad Administrativa

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 17 de marzo de 2026.– Integrantes del Frente Democrático en Defensa de Maestros Pensionados y Jubilados de Chiapas se manifestaron en la...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 17 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV