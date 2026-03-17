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Convocan al 22º Concurso que Impulsa Talento Tecnológico en Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo del 2026.- Con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre estudiantes, ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en el 22º Concurso de Robótica, un evento educativo que cada año reúne a decenas de escuelas y jóvenes apasionados por la innovación tecnológica.
El organizador del evento, Roberto Aguilar Pérez, informó que la convocatoria ya fue enviada a instituciones educativas de la región y de otras partes del país que tradicionalmente participan en esta competencia académica.
Además de escuelas de Tapachula y municipios cercanos, se espera la presencia de instituciones provenientes de ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Puerto Vallarta, Sonora y Valle de Bravo, cuyos equipos han formado parte de ediciones anteriores, dijo.
El concurso se llevará a cabo el primer sábado del mes de junio, fecha que se ha mantenido como tradición a lo largo de más de dos décadas, consolidándose como uno de los encuentros tecnológicos más representativos de la región.
Durante la edición pasada participaron 32 escuelas, y para este año los organizadores buscan incrementar la cifra, especialmente con la participación de instituciones educativas de la propia ciudad.
Aguilar Pérez explicó que en esta ocasión se están realizando visitas a escuelas locales para promover el concurso y acercar la robótica a más estudiantes, ya que anteriormente el trabajo de promoción se enfocaba principalmente en telesecundarias y telebachilleratos de comunidades rurales.
Aunque el interés por este tipo de actividades creció significativamente en años anteriores, la pandemia de COVID-19 provocó una disminución en la participación, por lo que actualmente se trabaja para recuperar el entusiasmo de los jóvenes y fortalecer nuevamente el proyecto, sostuvo.
El organizador subrayó que este tipo de eventos tiene un impacto social y educativo importante, pues muchos jóvenes que asistieron al concurso cuando eran estudiantes posteriormente decidieron estudiar carreras relacionadas con mecatrónica, sistemas o tecnologías de la información.
“Los niños siempre se emocionan al ver los robots competir; aunque no participen, quieren asistir. Y cuando crecen, muchos regresan ya como concursantes o como profesionistas que se inspiraron aquí”, comentó.
Finalmente, se invitó a escuelas, estudiantes y docentes a inscribirse y participar, además de aprovechar los cursos gratuitos de demostración de robótica que se ofrecen para instituciones interesadas en introducir a sus alumnos en el mundo de la tecnología.
Las escuelas interesadas pueden solicitar información y realizar su registro a través de las redes sociales del concurso o al teléfono 962 62 62011, donde también se brindan detalles sobre capacitaciones y demostraciones educativas. EL ORBE/ JC

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