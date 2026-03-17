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Localizan Cuerpo sin Vida en la Zona Baja de Tapachula

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*El Cadáver Presentaba Huellas de Tortura.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- En la zona baja de este municipio localizaron el cuerpo de un hombre con evidentes signos de violencia a un costado de un camino rural, generando una fuerte movilización de corporaciones policiacas.
El hallazgo se registró alrededor de las 18:15 horas de este lunes, sobre el camino a Murillo, a unos 800 metros de un rancho empacador de banano, donde pobladores alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo de una persona tirada boca abajo.
Al arribar al sitio, elementos policiacos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples lesiones en la parte posterior del cuerpo, presuntamente provocadas con un arma blanca tipo machete, lo que evidenciaba la brutalidad del ataque.
La escena fue acordonada de inmediato por las corporaciones de seguridad, mientras Peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocido, en espera de que algún familiar acuda a identificarlo.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este crimen, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho violento que vuelve a encender las alarmas en la región. EL ORBE/Martha Guillén

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