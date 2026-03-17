Reafirma ERA su Compromiso con la Prosperidad de Reforma y Bochil

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En Reforma, Inauguró el Parque Lineal en la Colonia Buena Vista, con una Inversión Superior a 4.3 Mdp

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En Bochil, Entregó el Muro de Contención Para la Reducción de Riesgos, invirtiendo más de 17.3 Mdp

Durante una gira de trabajo por los municipios de Reforma y Bochil, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa obras y acciones orientadas a la modernización y al mejoramiento integral de la infraestructura pública, tanto en zonas urbanas como rurales. Señaló que estas acciones tienen como propósito fortalecer el bienestar y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.



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En su visita a Reforma, el mandatario inauguró el parque lineal en la colonia Buena Vista, proyecto que representó una inversión superior a 4.3 millones de pesos y beneficiará a más de 44 mil 800 habitantes. En este marco, afirmó que su administración trabaja con compromiso social y cercanía con la gente para escuchar y atender de manera directa sus necesidades.Posteriormente, en el municipio de Bochil, entregó el muro de contención para la reducción de riesgos por deslizamiento de laderas, una obra de protección civil en la que se invirtieron más de 17.3 millones de pesos y que favorece a 14 mil 200 personas de distintos municipios. Más tarde se trasladó a la localidad Tierra Colorada, donde inauguró el sistema de alcantarillado sanitario, infraestructura a la que se destinaron 18.3 millones de pesos y que permitirá mejorar la calidad de vida de más de mil habitantes.Ramírez Aguilar puntualizó que continuará trabajando en coordinación con las autoridades municipales para concretar nuevos programas y proyectos en materia de salud, educación, alfabetización, seguridad e igualdad de género, entre otros rubros, con el objetivo de impulsar el progreso de las regiones Norte y De Los Bosques.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, reiteró el compromiso de seguir promoviendo proyectos que impacten positivamente en la vida de la población chiapaneca. Informó que, además del parque lineal, en el municipio de Reforma se ejecutó una obra de electrificación en la localidad Pascacio Gamboa, con una inversión superior a 7.38 millones de pesos, en beneficio de casi 400 habitantes, lo que mejora el acceso a este servicio básico.Asimismo, señaló que continúan realizándose obras y gestiones ante Pemex para que este municipio petrolero reciba mayores beneficios. En el caso de Bochil, explicó que la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Tierra Colorada permitirá que las familias dejen de utilizar letrinas y cuenten con sanitarios, lo que representa un avance significativo en materia de justicia social y condiciones de vida.El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, explicó que el muro de contención permitirá garantizar el libre tránsito y proteger zonas de alto riesgo, al prevenir deslizamientos de tierra o derrumbes durante la temporada de lluvias. Detalló que esta obra beneficiará a habitantes de los municipios de Bochil, Amatán, Huitiupán, Simojovel, El Bosque, Pichucalco, Tapilula, Ixtacomitán, Rayón, Solosuchiapa, Pueblo Nuevo, Ixhuatán y Jitotol.Los presidentes municipales de Reforma, Pedro Ramírez Ramos, y de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses, agradecieron al gobernador por estos apoyos y acciones de beneficio social para sus municipios. Coincidieron en que estas obras no solo atienden necesidades históricas de la población, sino que también reflejan el compromiso de una autoridad estatal que impulsa cambios en favor de las y los chiapanecos al responder de manera efectiva a las distintas problemáticas.En representación de las y los beneficiarios de Tierra Colorada, Belisario Hernández Hernández destacó que es la primera vez que un gobernador visita la localidad y hace realidad el proyecto de alcantarillado, el cual permaneció rezagado durante años y hoy se concreta gracias a la visión humanista y transformadora de un gobierno que escucha y atiende las necesidades de la población.En esta gira acompañaron al gobernador su hija Yazmín Ramírez Espinoza; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la diputada local Selene Josefina Sánchez Cruz; la diputada federal Karina Margarita del Río Zenteno; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; la presidenta del Instituto de Administración Pública de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; el comisariado ejidal de Tierra Colorada, Manuel Hernández Hernández; el agente ejidal de San José Morelos, José Hernández Hernández, entre otras autoridades. Boletín Oficial