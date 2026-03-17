En Chiapas la Ley se Aplica sin Ninguna Excepción: Fiscal General

*Aplican Revisión de Vehículos en 27 Municipios.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que tras las investigaciones correspondientes, se obtuvo la orden de aprehensión en contra de José “N”, como presunto responsable del feminicidio cometido en agravio de Elena “N”, quien fue privada de la vida en el año 2022 en la colonia Morelos del municipio de Bochil.

Precisó que el indiciado ya está a disposición del órgano jurisdiccional: «Estaremos atentos para que el juicio se lleve pronto, defenderemos nuestra teoría del caso y pediremos la pena máxima. No habrá impunidad para ningún feminicidio en el estado de Chiapas, ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo», aseguró.



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En otro momento, el Fiscal General mencionó que debido a que la incidencia delictiva registra que los vehículos involucrados para cometer hechos delictuosos son automotores con vidrios polarizados y sin placas de circulación, se ejecuta el programa “Si tu vehículo va polarizado será revisado”.Como resultado de esta estrategia preventiva, del 9 al 15 de marzo se revisaron 2 mil 90 vehículos; se retiraron 872 polarizados y se levantaron 61 infracciones. También se revisaron 729 motocicletas y 99 de estas fueron remitidas a un corralón por no contar con documentación, además se ejecutaron 53 infracciones. Hasta ahora, se implementa en 27 municipios.Durante esta transmisión en vivo, Llaven Abarca también informó que se está gestionando ante la Secretaría de la Mujer federal, la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Tonalá, que sería el quinto en el estado.Señaló que este espacio permitirá recibir denuncias y brindar atención digna a mujeres víctimas de violencia de Tonalá y de municipios de la región como son Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua. Añadió que el Ayuntamiento donó el terreno y el proyecto ya está avanzado, por lo que se espera concretarlo próximamente.Mientras que, de la incidencia delictiva en la semana del 9 al 15 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Llaven detalló que en cuanto a delitos diversos se tuvieron 35 denuncias; en delitos de alto impacto no se tuvo ninguna denuncia. Respecto a los delitos de tipo sexual hubo 33% menos denuncias que la semana antepasada; y en el delito de violencia familiar se tuvieron 21 denuncias. Boletín Oficial