Por feminicidio, aprehenden al presunto responsable: FGE

Aprehenden a presunto feminicida por hechos en Zinacantán: FGE

– Ocurridos en septiembre de 2021

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Pedro “N”, como presunto responsable del delito de feminicidio, por hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2021 en el municipio de Zinacantán.

Por este hecho, el inculpado, quien es un objetivo prioritario, fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado pedirá pena máxima, como parte de las acciones contundentes para combatir la violencia feminicida con Cero Impunidad.