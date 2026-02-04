miércoles, febrero 4, 2026
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial del Estado dicta sentencia condenatoria por Homicidio Calificado en Grado...
Al InstanteRojas

Poder Judicial del Estado dicta sentencia condenatoria por Homicidio Calificado en Grado de Tentativa

0
21

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tonalá resolvió imponer a Martín “N” 16 años y ocho meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, donde el actuar de las personas juzgadoras garantice la salvaguarda de los derechos de las y los chiapanecos.

Poder Judicial del Estado dicta sentencia condenatoria por Homicidio Calificado en Grado de Tentativa
Artículo anterior
Anuncia ERA la “Operación Hostigamiento” Para Combatir a la Delincuencia en Chiapas
Artículo siguiente
Por feminicidio, aprehenden al presunto responsable: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Por feminicidio, aprehenden al presunto responsable: FGE

Al Instante staff - 0
Aprehenden a presunto feminicida por hechos en Zinacantán: FGE - Ocurridos en septiembre de 2021 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 04 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Toma Protesta la Comisión de Salud de la Fundación 50+1 Soconusco

Al Instante staff - 0
En un ambiente de distinción y compromiso social, Tapachula fue sede de un acontecimiento trascendental para la Fundación 50+1, con la toma de protesta...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV