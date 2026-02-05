jueves, febrero 5, 2026
El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa que derivado de los trabajos de mantenimiento vial (reencarpetamiento) se mantendrá cerrada la vialidad en la avenida 20 de Noviembre, en el tramo con dirección a las colonias El Porvenir y El Vergel.

🗓️ Fecha: Del 06 al 10 de febrero de 2026
⏰ Horario: de 7:00 a 17:00 horas

Se exhorta a la población a tomar precauciones y utilizar las vías alternas señalizadas, con el objetivo de evitar contratiempos y garantizar una movilidad más segura. Agradecemos su comprensión por estos trabajos que forman parte del programa Tapachula Rueda Seguro

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

