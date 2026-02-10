Fuerte accidente vehicular deja cuantiosos daños materiales.

Afectó la vialidad en el libramiento sur poniente

Tapachula, Chiapas a 10 de febrero 2026.— La tarde de este martes, alrededor de las 18:30 horas, se registró un fuerte accidente vehicular en esta ciudad, luego de que el conductor de un Chevrolet Malibu perdiera el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el automóvil circulaba de oriente a poniente, con dirección al entronque hacia el Ejido México, cuando el conductor perdió el control del volante y se impactó violentamente contra un poste de alumbrado público, quedando atravesado sobre el camellón central.

El fuerte choque provocó severos daños en la parte frontal del vehículo, la destrucción de la llanta delantera, el derribo de varias palmas del camellón, así como afectaciones a la infraestructura y vía pública, incluyendo daños al alumbrado y al área de circulación.

Tras el impacto, el automóvil alcanzó a golpear un carro de abarrotes que circulaba en sentido contrario. En la unidad viajaban dos menores de edad, quienes afortunadamente no resultaron con lesiones de gravedad. Ambos fueron trasladados por sus propios medios a un hospital para su valoración médica, presentando únicamente crisis nerviosa debido al fuerte impacto.

Debido al accidente, la circulación vehicular se vio severamente afectada por más de una hora, mientras autoridades realizaban labores de abanderamiento, retiro de la unidad y evaluación de daños, generando congestionamiento en la zona.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente cuando se viaja con menores de edad, ya que un descuido puede poner en riesgo vidas inocentes.

El percance dejó cuantiosos daños materiales y a la vía pública, sin que se reportaran víctimas que lamentar. Carlos Montes