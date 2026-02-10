Continúa la Grave Contaminación en Cacahoatán por Basurero Irregular

A Pesar de que la Profepa Llegó a Clausurarlo, El Ayuntamiento lo Sigue Utilizando

Señalan al Alcalde Víctor Pérez de Hacer Negocio con el Predio, Propiedad de un Familiar

Cacahoatán, Chiapas; 9 de Febrero del 2026.- A pesar de que hace algunos meses la PROFEPA anunciara la supuesta clausura del basurero irregular ubicado en la comunidad La Soledad, en el municipio de Cacahoatán, habitantes denuncian que el sitio continúa siendo utilizado por el Ayuntamiento, encabezado por el edil Víctor Pérez Saldaña, generando una grave contaminación ambiental.



De acuerdo con los afectados, las denuncias presentadas ante instancias federales como PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT no han tenido resultados visibles, pues el problema persiste sin sanciones claras ni acciones correctivas. La clausura, aseguran, fue solo un acto mediático que no frenó el daño ambiental.La situación es especialmente delicada porque el tiradero de desechos a cielo abierto estaría contaminando el río Cahoacán, del cual dependen decenas de familias río abajo para el consumo humano. Los lixiviados -el líquido tóxico que se desprende de la basura- escurren hacia el afluente con las lluvias de la temporada, representando un riesgo sanitario para niños, mujeres y adultos mayores.Los denunciantes también señalaron que dicho basurero fue habilitado durante la actual administración municipal, sin cumplir normas ambientales ni sanitarias. A diario, camiones recolectores depositan toneladas de residuos provenientes de la cabecera municipal, ante la aparente tolerancia de las autoridades.Este escenario ha despertado una creciente sospecha entre la población, que cuestiona por qué, pese a las evidencias y denuncias formales, no existe una intervención efectiva. La falta de acciones contundentes alimenta la percepción de posibles actos de corrupción y protección política, más aún cuando, según versiones locales, el Edil presume contar con respaldos en “altas esferas del poder”.Mientras tanto, el daño ambiental avanza y la impunidad parece institucionalizarse, dejando claro que en Cacahoatán la ley ambiental sigue sin aplicarse con la misma firmeza para todos. EL ORBE/ Mesa de Redacción