Inicia Semestre el Proyecto “Prepa Intercultural y Humanista” en Tapachula

*En las Instalaciones de la Prepa 2.

Tapachula.-Bajo la premisa de promover una nueva era de la educación basada en el humanismo como lo instruye el gobernador Eduardo Ramírez y el Secretario de Educación Roger Adrián Mandujano Ayala, inició el semestre del proyecto “Prepa Intecultural 2026”.

“En un mundo cada vez más diverso y en constante movimiento, la escuela se enfrenta al reto y la responsabilidad de ser un espacio que no solo transmita conocimientos, sino que abrace la diversidad cultural, lingüística y social de su comunidad educativa” expresó en su discurso el Jefe de Prepas en Chiapas Edi Darinel López Zacarías.



1 de 4

Este proyecto fue diseñado por directivos, docentes y administrativos de Prepa 2 de Tapachula, del turno vespertino.La directora de la prepa, Martha Ingrid Gutiérrez Román, dijo que hoy en Chiapas la educación intercultural es un desafío se ha convertido en una oportunidad para transformar la educación desde sus raíces más profundas, promoviendo un modelo educativo intercultural, incluyente y con un fuerte sentido humanista.Reconoció que con este enfoque se coloca al ser humano, sus experiencias, su dignidad y su identidad cultural en el centro del proceso pedagógico y social, superando los enfoques tradicionales que sólo miden resultados cuantitativos.Por su parte, Edi Darinel López Zacarías dijo que la transformación educativa reconoce que las aulas están formadas por jóvenes que viven procesos de movilidad internacional, regional o comunitaria y que llegan con historias, lenguas y saberes propios que enriquecen el tejido social escolar.La representante de Global Refuge, Ana Rosa Robles, enfatizó que el enfoque intercultural en la educación implica crear diálogos de saberes, donde el estudiantado indígena, mestizo, migrante o en movilidad sea protagonista de su aprendizaje y se reconozca como portador de identidades valiosas.Añadió que se promueve la reconstrucción de conocimientos desde las experiencias de vida de cada estudiante, favoreciendo un aprendizaje más significativo y contextualizado.Por su parte, la coordinadora de Everywhere School, Tania García Rodríguez, agregó que la diversidad requiere una escuela que no sea homogénea, sino plural, abierta y capaz de dialogar con las distintas realidades culturales que convergen en su espacio educativo.La educación debe ser comunitaria, intercultural y abierta a la diversidad, debe atender a las minorías y a los sectores vulnerados. Boletín Oficial